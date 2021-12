Fortaleza prevê quitar toda a dívida trabalhista em 2022, veja valores

O Fortaleza divulgou, nesta terça-feira, 29, o valor da dívida trabalhista para 2022 de R$ 740.000,00 restantes de um total de R$ 5.000.000,00 ao início da gestão atual, em 2017.

O clube soltou uma nota para corrigir uma informação que havia circulado de que o Tricolor havia zerado a dívida trabalhista. Segundo o Fortaleza, a confusão se deu por um equívoco relacionado ao CNPJ do clube, que tem o número 07.319.551/0001-61 como identificação, diferente do documento gerado, que foi preenchido com o 50.461-680/0001-19.

Segundo o presidente Marcelo Paz, o objetivo é quitar a dívida trabalhista remanescente durante o ano de 2022: “Não fosse a pandemia, que gerou uma perda muito grande de arrecadação em 2020, nós já teríamos zerado essa dívida. Se tudo correr bem, se Deus quiser, acabaremos com a dívida trabalhista do Fortaleza em 2022”, disse o mandatário no começo de dezembro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Confira abaixo a nota publicada pelo Fortaleza.

"Em compromisso com a transparência e com a verdade, o Fortaleza Esporte Clube vem, por meio desta, informar que não tem relação com o documento gerado e publicado pela imprensa na noite desta última terça-feira (28) no qual traz informações de endividamento zerado com a Justiça do Trabalho.

A dívida presente corresponde somente a R$ 740.000,00 restantes de um valor próximo aos R$ 5.000.000,00 ao início da gestão atual. Presidente e Instituição reforçam o objetivo de quitar a dívida trabalhista remanescente durante o ano de 2022.

O fato se justifica pelo equívoco ao preencher e checar do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). A agremiação Fortaleza Esporte Clube, fundada em 1918 e atualmente com Marcelo Paz à frente da Diretoria Executiva, tem o CNPJ 07.319.551/0001-61 como identificação, diferente do documento gerado, que foi preenchido com o 50.461-680/0001-19 e, de forma equivocada, relacionada ao Leão do Pici".

Tags