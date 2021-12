Fortaleza divulga lista dos atletas inscritos para a Copinha; confira

A estreia do Leão acontece na próxima terça-feira, 4, às 15h15min, diante do Concórdia-SC, no estádio Francisco Marques Figueira, em Suzano, São Paulo

O Fortaleza definiu os atletas que irão participar da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Tricolor do Pici faz parte do grupo 16, composto por União Suzano-SP, Ituano-SP e Concórdia-SC. A cidade sede será Suzano e todos os jogos da chave acontecerão no estádio Francisco Marques Figueira.

A estreia do Leão acontece na próxima terça-feira, 4, às 15h15min, diante do Concórdia-SC. Ao todo, são 32 grupos com quatro equipes, que se enfrentam em turno único. Os dois melhores colocados avançam para a fase seguinte, que passa a ser disputada no formato mata-mata em jogo único.

Sob o comando do treinador Júnior Câmara, o elenco contará com atletas que disputaram, em 2021, o Brasileiro de Aspirantes e o Campeonato Brasileiro das categorias Sub-20 e Sub-17. Entre os selecionados, está o goleiro Hugo, um dos destaques da equipe de base do Tricolor do Pici.

“Chegamos bem, chegamos focados. A equipe comprou a ideia da comissão, vamos muito confiantes. O Brasileiro (Sub-20) nos ajudou muito em questões de experiência, de jogos grandes, então creio que o time vá bem. Os últimos trabalhos têm sido muito bons e a nossa expectativa é fazer a melhor campanha do Fortaleza na competição, então podem esperar muito da gente, que vai ser um time muito aguerrido, não somos um time com estrelas e sim com guerreiros, então iremos focados”, ressaltou o jogador em entrevista ao site oficial do clube.

O Fortaleza tem 30 atletas inscritos na competição, entretanto apenas 23 irão viajar para Suzano-SP para a disputa da fase de grupos. Os 7 remanescentes estarão sob observação e podem ser convocados para se juntar à equipe no interior paulista.

Goleiros:



Arthur - Camisa 1



Hugo - Camisa 12



Murilo - Camisa 23



Zagueiros:



Habraão - Camisa 3



Patrick - Camisa 4



João Henrique - Camisa 14



Geilson Souza - Camisa 15



Laterais:



Marcos Vinicius - Camisa 2



Matheus Oliveira - Camisa 16



Miguel - Camisa 6



Júlio Henrique - Camisa 13



Guilherme Moura - Camisa 25



Renan - Camisa 28



Volantes:



Geilson Almeida - Camisa 5



Ryan - Camisa 8



Marcondes - Camisa 17



Lucas kallyel - Camisa 18



Bolívia - Camisa 27



Meio-campistas:



Affonso - Camisa 7



Sammuel - Camisa 10



Pedrinho - Camisa 20



Emmanuel - Camisa 30



Atacantes:



Juan Martinez - Camisa 9



Erick Cunha - Camisa 11



Gabriel - Camisa 19



Wendel - Camisa 21



Douglas Cunha - Camisa 22



Breno - Camisa 24



Yan - Camisa 26



Luan - Camisa 29



Comissão técnica:



Técnico: Júnior Câmara



Auxiliar: Danilo Benjamim



Preparador físico: William Basso



Preparador de goleiros: Mailson Barbosa

