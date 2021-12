Destaque do sub-20 do Fortaleza, meia-atacante mira final da Copa São Paulo de Futebol Júnior

O atleta disse que reconhece as dificuldades do campeonato, mas que vai encarar os confrontos com muita concentração e tentar levar o clube para a final pela primeira vez

Affonso Martins, que foi artilheiro do Leão no Brasileiro Sub-20, fará sua estreia na Copinha em 2022. O atleta disse que reconhece as dificuldades do campeonato, mas que vai encarar os confrontos com muita concentração e tentar levar o clube para a final pela primeira vez.

A Copa São Paulo de Futebol Júnior é uma oportunidade para jogadores em início de carreira. Affonso, de 19 anos, afirmou que esse é o principal motivo pelo qual as equipes irão com “força máxima”.

O time júnior, inspirado pela recente campanha do elenco profissional Leão que resultou na classificação para a Libertadores, espera trazer mais conquistas para o Tricolor em 2022.

“Temos o objetivo de chegar na final e fazer história, como o clube vem fazendo no profissional também. Graças a Deus sou o artilheiro da equipe na temporada, que é fruto de muito trabalho, e espero manter essa média de gols na Copa São Paulo para ajudar o time a conquistar nossos objetivos”, comentou Affonso.

O meia-atacante disputou 23 partidas e fez 11 gols pelo Fortaleza, em 2021. Ele destacou ainda a ansiedade para a estreia e contou um pouco sobre a preparação para a competição.

“Só na preparação a gente já vê que é diferente, ainda mais com o nervosismo e ansiedade envolvido. Não vemos a hora de virar o ano logo para poder estrear. Eu, particularmente, venho trabalhando muito na parte física, técnica, tática, mental, porque quero chegar em totais condições para fazer um bom campeonato individual e coletivamente. Espero ajudar a equipe com gols.”



