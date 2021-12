Elenco do Fortaleza tem reapresentação marcada para o dia 10 de janeiro

O time terá um calendário atribulado disputando cinco taças. O Leão competirá a Libertadores, a Série A, a Copa do Brasil, a Copa do Nordeste e o Campeonato Cearense

O elenco do Tricolor do Pici tem reapresentação marcada para o dia 10 de janeiro. O Leão deve se preparar para uma temporada intensa em 2022. O time terá um calendário atribulado disputando cinco taças. O Leão competirá a Libertadores, a Série A, a Copa do Brasil, a Copa do Nordeste e o Campeonato Cearense.

O clube agora está empenhado em formar o elenco para 2022. A diretoria tricolor já anunciou o primeiro reforço: o equatoriano Anthony Landázuri. O Fortaleza também abriu os cofres para a manutenção de Matheus Jussa e Marcelo Benevenuto, que defenderam a equipe em 2021 por empréstimo. Os dois serão comprados pelo Leão.

Os dirigentes ainda avaliam a permanência de algumas peças, como Marcelo Boeck e Osvaldo. Destaque do time nesta temporada, o volante Éderson, cedido ao Tricolor pelo Corinthians por empréstimo, não deve ficar no Pici em 2022.

“Esperamos que, no próximo ano, possamos montar uma equipe tão boa ou melhor do que tivemos este ano", disse Papelin.

O Fortaleza teve campanha marcante em 2021. O Tricolor terminou na quarta posição da Séria A e garantiu classificação para a fase de grupos da Libertadores.

