Dirigente do Fortaleza despista sobre permanência de Osvaldo para 2022

Diretoria do Tricolor do Pici ainda avalia situação dos jogadores que estão com contratos encerrando no fim de 2021

O contrato do atacante do Fortaleza, Osvaldo, se encerra no fim de 2021. O clube ainda estuda a situação do jogador de 34 anos. Ao Esportes O POVO, o executivo de futebol do clube, Sérgio Papelin, explicou que a permanência do atacante, assim como a outros atletas, está sob avaliação.

"Estamos definindo quais jogadores vão continuar. Estamos avaliando junto com a comissão técnica", disse Papelin.

O jogador iniciou a carreira profissional em 2007, no Tricolor do Pici. Desde então, já passou por diversos clubes do Brasil e do exterior, como São Paulo, Ceará, Fluminense, Sport, Braga, Al Ahli, entre outros.

Desde 2018, com uma breve passagem pelo Buriram, da Tailândia, Osvaldo defende as cores do Fortaleza. Em 2021, o atacante participou de 27 jogos, marcou um gol e deu duas assistências.

O Fortaleza tinha 12 jogadores com contrato encerrando no fim de 2021, mas já definiu a situação de alguns atletas. Daniel Guedes e Carlinhos, por exemplo, não renovarão com o clube.

O goleiro Marcelo Boeck tem a mesma situação de Osvaldo: seu contrato está sendo avaliado. “Existem algumas peças que ainda não renovamos contrato, mas o Boeck é um cara que tem uma história muito grande no clube, e nós vamos definir essa situação em breve", despistou o dirigente tricolor.

O Fortaleza tem se movimentado nos bastidores do mercado da bola para formar o elenco para 2022, quando o clube disputará competições como a Libertadores e Série A. A diretoria tricolor já anunciou o primeiro reforço para o próximo ano, o equatoriano Anthony Landázuri.

A agremiação do Pici também encaminhou as compras de Matheus Jussa e Marcelo Benevenuto. Para adquirir o zagueiro em definitivo, o Leão deve pagar mais de R$ 4 milhões ao Botafogo.

"É um período de muito trabalho. A gente tem se reunido diariamente no Fortaleza, conversando com nosso treinador. É uma época que muitos nomes são oferecidos e temos que analisar. Esperamos que próximo ano possamos montar uma equipe tão boa ou melhor do que tivemos este ano", disse Papelin.

O volante Éderson, que encerra vínculo no fim de 2021, não deve permanecer no Pici. O jogador deve retornar ao Corinthians, dono dos direitos econômicos do atleta, ou ser vendido para o exterior. O próprio presidente do Leão, Marcelo Paz, admitiu a dificuldade para mantê-lo no clube.

