Landázuri agradece oportunidade no Fortaleza em publicação nas redes sociais

Anunciado pelo Fortaleza nesta terça-feira, 14, o lateral direito equatoriano Anthony Landázuri fez uma postagem nas redes sociais agradecendo a oportunidade no Tricolor e se despedindo do Independiente Del Valle.

"Como já sabem, na próxima temporada defenderei as cores do Fortaleza EC, que me abriu as portas para que eu possa seguir me desenvolvendo como futebolista e como pessoa.

Foram muitos anos de sacrifício. Desde criança, meu sonho era ser jogador e com o passar do tempo consegui graças ao apoio, em especial, de Deus e dos meus pais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Fortaleza anuncia contratação de Landázuri para temporada 2022

"As pessoas só querem o que é bom", diz Paz sobre sondagens de outros clubes por Vojvoda

Marcelo Paz vê dificuldade para manter Éderson no Fortaleza e explica situação de Lucas Lima

Também agradeço a todos que me demonstraram carinho durante todos esses anos. A minha esposa, meus filhos, que são e seguirão sendo minha motivação para continuar dando o meu máximo esforço.

Tampouco posso deixar de agradecer a todos que fazem o Independiente del Valle, que desde que cheguei se transformaram em minha segunda família. Ficar na história com o clube é algo que me alegra o coração. Aconteça o que acontecer e esteja onde estiver, o Independiente sempre será minha casa.

Isso não é um adeus, é um até logo. Um abraço para todos."

Landázuri tem 24 anos e disputou 26 jogos na atual temporada, entre Liga do Equador, Supercopa do Equador, Libertadores e Sul-Americana. O jogador tem três gols marcados, três assistências e cinco cartões amarelos.

Tags