Destaque do Fortaleza, Pikachu recebe prêmio na seleção dos melhores do Brasileirão

Após temporada ruim no Vasco da Gama, ala de 29 anos deu a volta por cima no Tricolor do Pici e foi um dos principais responsáveis pela campanha histórica do Leão na Série A do Campeonato Brasileiro

Um dos principais jogadores do Fortaleza na temporada, Yago Pikachu recebeu o prêmio de melhor lateral-direito da Série A do Campeonato Brasileiro 2021 na noite desta sexta-feira, 10, na sede da CBF, no Rio de Janeiro (RJ). Vice-artilheiro do Tricolor do Pici na competição, com nove gols marcados, o ala de 29 anos foi eleito o melhor da posição.

Esta é a terceira vez que um jogador de um clube nordestino integra a seleção de uma edição do Campeonato Brasileiro. Antes de Pikachu, apenas o uruguaio Acosta, em 2007, pelo Náutico-PE, e Vinícius Vina, em 2020, pelo Ceará, foram agraciados com o prêmio atuando por clubes da região.

A premiação coroa a temporada especial vivida por Pikachu no Fortaleza. Desacreditado no Vasco da Gama, o jogador foi dispensado pelo clube carioca no início deste ano para reduzir os custos da folha salarial cruzmaltina. O ala de 29 anos deu a volta por cima no Tricolor do Pici e foi um dos principais responsáveis pela trajetória histórica do Leão no Brasileirão, com campanha que garantiu recordes e a classificação inédita do clube para a Libertadores.

Com contrato válido até dezembro de 2022, o ala foi anunciado pelo Tricolor do Pici em março, teve rápida adaptação no clube e não demorou para cair nas graças da torcida leonina. Em 49 partidas disputadas pelo Leão na temporada, Pikachu foi titular em 43 oportunidades, marcou 11 gols e deu sete assistências.

O jogador teve destaque em momentos decisivos do Fortaleza no ano. Na primeira partida com a camisa tricolor, o ala de 29 anos foi o responsável por marcar o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Ypiranga-RS na Arena Castelão. A bela cobrança de falta garantiu a classificação do clube para a terceira fase da Copa do Brasil. Na estreia do Leão no Campeonato Brasileiro, Pikachu saiu do banco de reservas para marcar os dois gols que garantiram a virada do Fortaleza sobre o Atlético-MG no Mineirão.

