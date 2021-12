Fortaleza terá premiação milionária por G-4 e vaga na Libertadores; veja os valores

O Tricolor do Pici foi o quarto colocado do Campeonato Brasileiro e garantiu a classificação direta para a fase de grupos do maior torneio do continente. A quantia pelas façanhas ultrapassa os R$ 40 milhões

O Fortaleza encerrou a temporada de 2021 com uma campanha histórica que irá render quantias milionárias para os cofres do clube. Com a quarta colocação na Série A e a vaga direta para a fase de grupos da Copa Libertadores 2022, o Tricolor do Pici receberá de forma garantida cerca de R$ 44 milhões.

Sensação do Campeonato Brasileiro, o Leão surpreendeu e terminou a competição dentro do G-4, com 58 pontos, conquistando a melhor colocação de um clube nordestino na era dos pontos corridos. A façanha proporcionará R$ 28 milhões em premiação ao tricolor.

Com o ótimo desempenho na elite nacional, o Fortaleza garantiu a inédita classificação para a Copa Libertadores de 2022. Por ingressar no torneio já na fase de grupos, o Tricolor do Pici terá direito a cerca de US$ 1 milhão por partida como mandante, ou seja, US$ 3 milhões no total, algo em torno de R$ 16 milhões.

Além do Brasileirão e da Libertadores, tidos como principais torneios da próxima temporada para o Leão, a equipe cearense terá a Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Cearense, competições importantes que também agregam financeiramente.

