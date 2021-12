Com G4 na Série A, Pikachu exalta temporada do Fortaleza: "Fizemos história"

Autor do gol da virada do Fortaleza na vitória diante do Bahia por 2 a 1, o jogador Yago Pikachu comemorou, na saída de campo, os feitos do Leão na temporada 2021. Terminando a Série A na 4ª posição, o Tricolor do Pici irá disputar em 2022 a Copa Libertadores da América.

"Depois de um ano tão especial para mim e para o clube, nós temos que desfrutar desse momento maravilhoso. Fizemos uma história muito linda nesse ano de 2021", pontuou ele. Lembrando do ano, inclusive, o jogador recordou da campanha que o time fez na Copa do Brasil e falou sobre a atuação campanha, que colocou o time na fase de grupos da Libertadores.

"A gente tem que ser consciente. Nem nosso torcedor, nem diretoria imaginava tudo isso que a gente passou esse ano, principalmente na Copa do Brasil, que chegamos nas semifinais, perdemos para o campeão brasileiro. Manchamos a trajetória deles um pouco, pois o único jogo que ele perdeu em casa foi para a gente. A partir dali demonstramos que tivemos força para coisas grandes. Claro, não imaginávamos chegar em 4° colocado em um campeonato tão difícil que é o Brasileiro. É emocionante tudo isso, pois passei por um 2020 muito conturbado, ruim, tive lesão e não conseguia administrar aquilo. Hoje a gente ta dando a volta por cima. O clube, depois de muitos anos na Série C, conseguiu uma vaga na Libertadores direto. É histórico. Primeiro clube cearense e nordestino a chegar nessa meta pelos pontos corridos. Agora é desfrutar. Ir para as férias de cabeça erguida, pois todos nós merecemos", finalizou.

