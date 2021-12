Fortaleza se reapresenta nesta quarta-feira visando jogo contra o Bahia

Após ser derrotado pelo Cuiabá-MT por 1 a 0 na noite dessa segunda-feira, 6, o Fortaleza não terá muito tempo de preparação para o jogo contra o Bahia-BA, válido pela última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Tricolor do Pici entra em campo para enfrentar o Esquadrão nesta quinta-feira, 9, às 21h30min, na Arena Castelão.

Com o time garantido na fase de grupos da Libertadores, a delegação tricolor retornou à capital cearense em voo fretado e os jogadores receberam folga nesta terça-feira, 7. O elenco leonino se reapresenta na tarde desta quarta, às 16 horas, no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici, onde faz o único treino antes da partida contra a equipe baiana.

Liberado do duelo contra o Dourado para resolver problemas particulares, o volante Éderson deve ficar à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda. Já o ala Lucas Crispim e o atacante Ángelo Henríquez, desfalques no último jogo por lesões musculares, são dúvidas para o confronto. O zagueiro Jackson, que saiu lesionado durante o jogo na Arena Pantanal, também tem presença incerta na partida de despedida do Leão na temporada.

Na quinta colocação, com 55 pontos, dois a menos que o Corinthians-SP, quarto colocado, o Fortaleza almeja uma vaga no G-4 do Brasileirão. Para alcançar o objetivo, o Leão precisa vencer o Bahia e torcer por um tropeço do Timão diante do Juventude-RS. Caso ocorra esta combinação de resultados, o Tricolor do Pici fica entre os quatro primeiros colocados da competição e garante a melhor colocação de um clube nordestino na Série A por pontos corridos.

