Por questões particulares, Éderson será desfalque do Fortaleza contra o Cuiabá

Lucas Crispim e Àngelo Henríquez, ambos com desconforto no adutor da coxa esquerda, também serão ausências no confronto

O Fortaleza terá desfalques importantes para o jogo de logo mais, às 20 horas, contra o Cuiabá-MT, na Arena Pantanal, pela 37ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O ala Lucas Crispim e o atacante Ángelo Henríquez, ambos com desconforto no adutor da coxa esquerda, e o volante Éderson, por questões particulares, estão fora do confronto.



Crispim tem enfrentado problemas com lesão na coxa esquerda desde o dia 23 de outubro, quando se machucou na vitória por 3 a 0 contra o Athletico-PR, no Castelão. Na ocasião, o camisa 10 ficou fora por cerca de um mês, retornando na última rodada, diante do Juventude-RS. Sobre Éderson, o Fortaleza não entrou em mais detalhes.



Já garantido na fase de grupos da Copa Libertadores de 2022, o Tricolor do Pici entra em campo com o intuito de vencer para retornar ao G-4, já que dois pontos separam o Leão do Corinthians-SP (4º) — que já entrou em campo nesta rodada.