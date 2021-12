Fortaleza pressiona no 2º tempo mas é derrotado por 1 a 0 para o Cuiabá pela Série A

Já garantido na fase de grupos da Copa Libertadores de 2022, o Fortaleza foi derrotado pelo Cuiabá-MT por 1 a 0 na noite desta segunda-feira, 6, na Arena Pantanal, pela 37ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O único gol da partida foi marcado aos oito minutos do primeiro tempo, em cobrança de pênalti convertido por Elton.

Com o resultado, o Fortaleza segue na 5º colocação, com 55 pontos, dois a menos que o Corinthians-SP, 4º colocado. O Cuiabá respira na luta contra o rebaixamento e chega aos 46 pontos, abrindo três de vantagem para o Juventude-RS (17º).

O Leão encerra a temporada e a campanha no Brasileirão na próxima quinta-feira, 9, contra o Bahia, às 21h30min, na Arena Castelão, com expectativa de presença massiva da torcida tricolor. O Cuiabá encara o Santos, na Vila Belmiro, também na quinta-feira, 9, às 21h30min.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O jogo

O Fortaleza, com muitas modificações na equipe titular, entrou em campo vislumbrando o G-4, já que uma vitória faria o clube cearense ultrapassar o Corinthians-SP (4º). O Cuiabá, empurrado pela torcida presente na Arena Pantanal, tinha a obrigação de conquistar os três pontos para se afastar da zona de rebaixamento.

Dentre os objetivos de cada clube na partida, a vontade do Dourado de escapar do Z-4 se sobressaiu no primeiro tempo. Incisivo, a equipe do Mato Grosso iniciou o confronto sufocando o Tricolor do Pici. O treinador Jorginho adiantou as linhas de marcação para pressionar a saída de bola do Fortaleza, o que gerou dificuldade no meio-campo do Leão nas construções das jogadas ofensivas.

Mais organizado, o Cuiabá ditou o ritmo do jogo e ocupou o campo de defesa do escrete vermelho-azul-e-branco por boa parte dos 45 minutos iniciais. A superioridade surtiu efeito logo aos oito minutos, quando Felipe Marques dominou na grande área e sofreu falta de Jackson. Na cobrança da penalidade, Elton converteu e abriu o placar para o Dourado.

O Fortaleza, mal no embate, pecou pelo pragmatismo e pela pouca inspiração de jogadores importantes do setor de ataque como Lucas Lima, Depietri e Yago Pikachu. Não à toa, o Tricolor do Pici não finalizou nenhuma vez em direção ao gol defendido por Walter, enquanto o Cuiabá acertou seis chutes na meta de Marcelo Boeck.

Na volta do intervalo, o Fortaleza retornou com uma postura bem diferente. A equipe comandada pelo treinador Vojvoda assumiu o protagonismo do jogo, característica que marcou o time na temporada. Com o controle da posse de bola, o Tricolor passou a encontrar espaços nas linhas defensivas do adversário e, em menos de 25 minutos, igualou o Dourado em finalizações (6).

Se no primeiro tempo o Fortaleza teve dificuldades para construir jogadas, na etapa final esse problema passou a ser do Cuiabá. Acuado, os comandados pelo treinador Jorginho tentavam explorar os contra-ataques, mas sem eficiência. O Tricolor do Pici, apesar de ter pressionado durante os 45 minutos finais em busca do empate, não conseguiu transformar a superioridade em gols.