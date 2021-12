Fortaleza chega a 25 mil sócios-torcedores; aumento é de quase 50% desde o início da Série A

O Fortaleza atingiu uma nova marca no programa de sócios-torcedores. Agora, o clube conta com um quadro de mais de 25 mil associados. A boa campanha no Campeonato Brasileiro e as promoções ao longo da temporada fizeram o Tricolor registrar 25.045 adeptos, nesta segunda-feira, 6.



A promoção Sócio Friday, inicialmente válida até 28 de novembro, foi prorrogada até o dia 9 de dezembro e conta com planos de até 50% de desconto. Desde então, foram registrados pouco mais de 7 mil novos sócios.



Sobre o assunto Em Cuiabá, comissão técnica do Fortaleza festeja vaga na fase de grupos da Libertadores

Garantido na Libertadores de 2022, Fortaleza visita Cuiabá pela Série A

Cuiabá x Fortaleza ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Antes do início do Brasileirão, o Fortaleza tinha pouco mais de 13 mil sócios-torcedores. Eram 13.022, em 20 de maio, de acordo com o site oficial do programa. De lá para cá, são pouco mais de 12 mil novas adesões. Nesta segunda-feira, 6, o número de associados é de 25.045 (até às 12h).



Em porcentagem, o Tricolor do Pici cresceu cerca 48% desde o início da Série A, no fim de maio. O próximo compromisso do Fortaleza no Brasileirão é diante do Cuiabá, nesta segunda-feira, 6, às 20 horas, na Arena Pantanal.



Tags