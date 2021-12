Fortaleza relembra 2019 e convoca torcedor para repetir festa no Castelão contra o Bahia

Tricolor do Pici encerra mais uma temporada histórica jogando contra o Esquadrão. Em 2019, 52.552 tricolores foram à Arena Castelão celebrar a vaga na Copa Sul-Americana. Nesta quinta-feira, 9, as equipes se enfrentam com Leão garantido na Libertadores

O Fortaleza encerra mais uma temporada marcante em sua história nesta quinta-feira, 9, às 21h30min, na Arena Castelão. Com a vaga inédita na fase de grupos da Libertadores assegurada, o Tricolor do Pici entra em campo pela última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro contra o Bahia, mesmo adversário no jogo de despedida do Leão em 2019, ano em que o clube também registrou recordes e conquistou, pela primeira vez, a classificação para a Copa Sul-Americana.

Em publicação nas redes sociais do clube, a diretoria tricolor convocou a torcida para repetir a festa feita em 2019 na partida contra a equipe baiana. Na ocasião, 52.552 tricolores lotaram o Gigante da Boa Vista e celebraram a vitória do Tricolor Cearense por 2 a 1 sobre o Esquadrão com mosaicos, fogos de artificio e protagonizaram belas imagens com as lanternas dos celulares acesas.

Na última parcial de público para o jogo contra o Bahia, divulgada pelo clube nesta terça-feira, 7, 34.423 torcedores já garantiram presença para o confronto, sendo 15.482 sócios, 18.648 torcedores que compraram ingressos e outras 293 entradas pertencentes a adeptos que adquiriram o passaporte social.

Quinto colocado na tabela de classificação, com 55 pontos, o Fortaleza pode garantir novo recorde na temporada no duelo contra o Bahia. Em caso de vitória do Tricolor do Pici e tropeço do Corinthians-SP, o Leão garante a quarta colocação na Série A, melhor posição de um clube nordestino no Brasileirão por pontos corridos.

