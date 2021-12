Mais de 25 mil pessoas já garantiram presença para Fortaleza x Bahia

O Fortaleza divulgou parcial de público para o jogo diante do Bahia, marcado para esta quinta-feira, 9, às 21h30min, na Arena Castelão, pela 38ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. De acordo com o anúncio feito pelo Tricolor do Pici, 25.034 torcedores já garantiram presença para o último jogo do Leão na temporada. Os valores das entradas variam entre R$ 15 e R$150.

Das mais de 25 mil pessoas confirmadas para o confronto, 13.084 são sócios, 11.666 são torcedores que compraram ingressos e outras 284 entradas pertencem à adeptos que adquiriram o passaporte social. Com mais três dias de venda de ingressos e check-ins disponíveis, o Leão tenta superar o próprio recorde de público no Gigante da Boa Vista. Na vitória por 1 a 0 sobre o Juventude-RS, 45.398 torcedores compareceram ao estádio.

Com 80% da capacidade de público no Castelão — cerca de 51 mil pessoas —, as regras sanitárias estabelecidas em protocolo definido pela Secretaria de Saúde do Estado (Sesa) seguem em vigor. A apresentação do ciclo vacinal completo segue obrigatória para maiores de 12 anos. Para ter acesso ao estádio, também é necessária a utilização de máscara cirúrgica, PFF2 ou N-95.

