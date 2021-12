Fortaleza tem recorde de público do Castelão em 2021 em classificação para Libertadores

Com 45 mil torcedores presentes na vitória por 1 a 0 sobre o Juventude-RS, Leão atinge maior número desde a reabertura do Gigante da Boa Vista e alcança feito inédito

A inédita classificação do Fortaleza para a Copa Libertadores de 2022 teve recorde de público na Arena Castelão, na vitória por 1 a 0 sobre o Juventude-RS, nesta sexta-feira, 3, pela 36ª rodada da Série A: foram 45 mil torcedores presentes na noite histórica para o clube do Pici, maior número desde a volta da torcida ao estádio, em outubro deste ano.

Com a possibilidade de se garantir na competição continental com um triunfo, o Tricolor contou com o apoio dos torcedores, que se mobilizaram para comparecer em bom número ao duelo. As parciais de ingressos vendidos e check-in dos sócios já indicavam o público recorde.

Sobre o assunto "É espetacular", diz Depietri após gol da classificação do Fortaleza para Libertadores de 2022

Estreante, Fortaleza recebe as boas-vindas do perfil da Copa Libertadores

Fortaleza é o primeiro nordestino a conseguir vaga na Libertadores por pontos corridos

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ainda antes do apito final, o Leão informou que 45.398 pessoas estiveram presentes no Gigante da Boa Vista, com uma renda de R$ 802.862,00.

Foi o maior público registrado no Castelão desde a autorização do Governo do Estado para a volta da torcida, em outubro, em meio à pandemia de Covid-19. Até então, o maior número pertencia ao jogo Ceará x Corinthians-SP, que teve 35.693 torcedores.

Tags