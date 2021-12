Hoje no Cuiabá, Paulão projeta reencontro com Fortaleza: "Será um grande jogo"

Titular do Tricolor entre 2019 e 2020, experiente defensor destaca importância do duelo desta segunda-feira, 6, para o Dourado, que tenta se afastar da zona de rebaixamento

O Fortaleza reencontrará um velho conhecido na partida diante do Cuiabá-MT, nesta segunda-feira, 6, às 20 horas, na Arena Pantanal, pela 37ª rodada da Série A: com passagem pelo clube do Pici nas duas últimas temporadas, o experiente zagueiro Paulão é titular do Dourado e projeta o confronto contra o ex-clube.

O defensor baiano de 35 anos defendeu o Tricolor entre 2019 e 2020, com 61 partidas disputadas e três gols marcados. Titular absoluto da equipe no período, Paulão não chegou a acordo para renovação para 2021 e rumou para o Cuiabá-MT em março.

Sobre o assunto Lucas Crispim não viaja e será desfalque do Fortaleza diante do Cuiabá

Fortaleza se garante na fase de grupos da Libertadores após derrota do Fluminense

Em Cuiabá, comissão técnica do Fortaleza festeja vaga na fase de grupos da Libertadores

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Pelo Dourado, o camisa 4 conquistou o título do Estadual e agora tenta manter o clube de Mato Grosso na elite nacional, diante do risco de rebaixamento na reta final - está no Z-4, com os mesmos 43 pontos de Juventude-RS e Bahia. O zagueiro atuou 34 vezes na atual temporada e anotou um gol.

"Com certeza será um grande jogo, temos pontos a buscar que serão muito importantes pra nós. Meu último clube foi o Fortaleza e sei como as coisas funcionam por lá, por isso tenho certeza de um grande duelo. Estamos focados e jogamos dentro de casa, vamos encarar e colocar em prática tudo o que temos conversado e treinado", destacou o jogador.

No confronto do primeiro turno, no dia 30 de agosto, na Arena Castelão, Fortaleza e Cuiabá-MT ficaram no 0 a 0. Paulão atuou como titular e permaneceu em campo até os 40 minutos do segundo tempo, quando foi substituído por Walber.

Tags