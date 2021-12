Estreante, Fortaleza recebe as boas-vindas do perfil da Copa Libertadores

Nas redes sociais, conta oficial da principal competição da América do Sul celebra presença do Tricolor pela primeira vez em 2022. Clube está garantido na etapa prévia e busca vaga na fase de grupos

Logo após o apito final na vitória por 1 a 0 sobre o Juventude-RS, na noite desta sexta-feira, 3, na Arena Castelão, pela 36ª rodada da Série A, o Fortaleza foi cumprimentado pelo perfil oficial da Copa Libertadores nas redes sociais pela inédita classificação para o principal torneio do continente.

A conta da competição deu as boas-vindas ao Tricolor e destacou que será a primeira participação do clube. Com 55 pontos e mais duas rodadas a disputar, a equipe do Pici já assegurou presença na etapa prévia e tenta se garantir na fase de grupos.

Sobre o assunto Com o Fortaleza classificado, confira os times que já estão garantidos na Libertadores 2022

O único gol do duelo histórico foi marcado pelo argentino Valentín Depietri, aos 36 minutos do segundo tempo. O Leão é o primeiro clube nordestino a conseguir vaga na Libertadores pelo Brasileirão por pontos corridos.

Na quinta posição, com 55 pontos, o próximo compromisso do Fortaleza será diante do Cuiabá-MT, segunda-feira, 6, às 20 horas, na Arena Pantanal.





