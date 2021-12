Camilo Santana parabeniza e deseja sorte ao Fortaleza na Libertadores 2022

O governador se pronunciou através das redes sociais sobre a classificação inédita e histórica do Tricolor do Pici ao maior torneio do continente

O Fortaleza conquistou um feito inédito e histórico na noite desta sexta-feira, 3, ao se classificar de forma antecipada para a fase preliminar da Copa Libertadores 2022. Através das redes sociais, o governador Camilo Santana parabenizou o clube e desejou sorte ao Tricolor do Pici na campanha da próxima temporada.

“Dia histórico para o futebol cearense! Fortaleza E.C. garantido na Copa Libertadores de 2022. Parabéns a todos os jogadores, comissão técnica, diretoria e torcida leonina pela vaga. Boa sorte ao Leão do Pici na disputa do principal torneio sul-americano no próximo ano”, compartilhou.

Sobre o assunto Com o Fortaleza classificado, confira os times que já estão garantidos na Libertadores 2022

Fortaleza vence Juventude por 1 a 0 e garante vaga histórica na Copa Libertadores

Estreante, Fortaleza recebe as boas-vindas do perfil da Copa Libertadores

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A conquista veio após a vitória do Leão por 1 a 0 sobre o Juventude-RS, na Arena Castelão, com a arquibancada lotada por torcedores. O gol do triunfo foi marcado pelo argentino Valentín Depietre aos 35 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o Leão agora soma 55 pontos e pode assegurar, no domingo, 5, a ida direta para a fase de grupos da Libertadores. Para isso acontecer, é necessário que o Fluminense-RJ, 7º colocado com 51 pontos, tropece contra o Bahia, em Salvador.



Tags