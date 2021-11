Mesmo sem estar 100%, Crispim se dispõe a iniciar duelo entre Fortaleza e Juventude

Ala-esquerda do Fortaleza reconheceu que ainda não está na melhor forma, depois de se recuperar de lesão na coxa esquerda, mas se colocou à disposição de Vojvoda para iniciar partida contra o Papo

O ala-esquerda Lucas Crispim, do Fortaleza, voltou a jogar na rodada passada, contra o Santos, mas ficou em campo apenas por 18 minutos. Para o duelo contra o Juventude-RS, na sexta-feira, 3, a perspectiva do torcedor tricolor é ver o camisa 10 em campo por mais tempo, até mesmo como titular.

Em coletiva, concedida nesta segunda, 29, o jogador disse que está apto a iniciar um jogo, mas confessou que não está nas melhores condições. "Olha, estou à disposição do treinador se ele quiser me utilizar. Claro que (quando) a gente fica um tempo fora, um mês e pouco, uns cinco ou seis jogos afastados, a gente perde um pouco de ritmo, não tem como falar que está 100% em questão de jogo, mas isso com o tempo vamos adquirindo e já estou pronto", afirmou.

Crispim desfalcou o Fortaleza por cinco rodadas, devido a uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda. O ala-esquerda comentou que a primeira perspectiva quanto à contusão era de que ele ficasse fora do restante da temporada, mas o departamento médico do clube conseguiu acelerar a volta dele aos gramados.

"Eu tive uma lesão muito grave. Quando recebi a notícia do resultado do meu exame, a previsão era para retornar só ano que vem, mas graças a Deus, com a ajuda dos médicos e fisioterapeutas, um trabalho intensivo que a gente fez, podemos recuperar o quanto antes para poder voltar a ajudar o Fortaleza. E agora a gente está buscando estar 100% para ajudar meus companheiros", disse.

A partida contra o Juventude, válida pela 36ª rodada, é tida como uma final, já que pode garantir o Leão matematicamente na Copa Libertadores da América de 2022, algo inédito na história do clube. Crispim pede calma diante da situação e diz que o time tem que manter o foco.

"São três partidas decisivas, três finais que temos pela frente, a primeira nesta sexta-feira, dentro de casa, diante da nossa torcida, nos nossos domínios, que a gente conhece bem. Nós temos que manter o foco, não ficar ansiosos porque a gente sabe que está muito próximo de conquistar esse objetivo que foi traçado lá atrás. Falta pouco, a gente tem que ter paciência, tem que ter os pés no chão que a hora certa vai chegar para tudo", prega.

O camisa 10 do Tricolor também fez uma convocação ao torcedor, para que encha o estádio na sexta-feira. Até o momento, mais de 16 mil pessoas confirmaram presença no Castelão para o duelo entre o Leão e o Papo.

