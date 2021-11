Fortaleza inicia semana de treinos com foco no Juventude; veja desfalques

Elenco do Leão teve o fim de semana de folga e se reapresenta na tarde desta segunda-feira, 29, no Pici. Marcelo Benevenuto será baixa, e Matheus Jussa retorna

Após o fim de semana de folga, o Fortaleza retoma as atividades na tarde desta segunda-feira, 29, no Centro de Excelência Alcides Santos, de olho na partida contra o Juventude-RS, pela Série A. O time do Pici não contará com Marcelo Benevenuto, mas terá o retorno de Matheus Jussa.

Depois da derrota por 2 a 0 para o Santos-SP, na última quinta-feira, 25, o Tricolor voltou à capital cearense e se reapresentou na noite de sexta-feira, 26. Tanto o sábado, 27, quanto o domingo, 28, foram de folga para os atletas, que iniciam a semana de trabalhos às 16 horas desta segunda.

Sem desfalques por lesão, o Leão sofreu a baixa do zagueiro Marcelo Benevenuto, que completou a série de três cartões amarelos no revés para o Peixe e terá que cumprir suspensão automática. O posto na zaga deverá ser ocupado por Matheus Jussa.

O volante, inclusive, volta a estar à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda depois de cumprir punição disciplinar no embate em solo paulista. O lateral-direito Daniel Guedes também retorna como opção - o camisa 2 percente ao Santos-SP e foi desfalque por cláusula contratual.

Na sexta posição do Brasileirão, com 52 pontos, o Fortaleza recebe o Juventude-RS na próxima sexta-feira, 3, a partir das 21 horas, na Arena Castelão, pela 36ª rodada da competição.

