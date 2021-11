Fortaleza está a uma vitória de assegurar vaga na pré-Libertadores

Se conquistar os três pontos contra o Juventude-RS, Tricolor garante no mínimo o oitavo lugar, posição suficiente para levar o clube à fase prévia do torneio continental, além de se aproximar da vaga direta

O Fortaleza está muito perto de assegurar uma vaga na Taça Libertadores da América. Com os resultados do fim de semana, o Tricolor está a três pontos de se garantir pelo menos na fase prévia da competição continental, além de se aproximar da fase de grupos.

No atual cenário do Campeonato Brasileiro, Do primeiro ao sexto colocado garantem vaga direta na fase de grupos da Libertadores, enquanto o sétimo e o oitavo disputarão a pré. Neste momento, o Fortaleza é o sexto colocado, com 52 pontos. Se vencer, chega aos 55 e já garante no mínimo a oitava posição.

O 9º colocado é o Internacional-RS, com 48 pontos, mas só tem mais duas partidas a disputar, podendo alcançar no máximo 54 pontos. O América-MG, 10º, e o Cuiabá-MT, 13º, ainda podem chegar aos 55 caso vençam suas partidas restantes — o clube mineiro ainda joga três vezes, enquanto o time mato-grossense possui quatro partidas a fazer — mas ambos permaneceriam atrás do Tricolor por ter menos vitórias.

Além de garantir a fase prévia, uma vitória do Fortaleza faz com que o clube fique próximo da vaga direta à fase de grupos da Libertadores, já que o Tricolor abre quatro pontos de vantagem sobre o Fluminense-RJ, atual sétimo colocado, e pode se distanciar até seis pontos do Ceará, oitavo, caso o Alvinegro não pontue contra o Flamengo.

O Fortaleza enfrenta o Juventude nesta sexta-feira, 3, às 21 horas, na Arena Castelão. O jogo é válido pela 36ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

