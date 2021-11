Com tabus em jogo, Fortaleza visita Santos e mira volta ao G-4 do Brasileirão

Invencibilidades de lado a lado, objetivos distintos e necessidade de um triunfo por um novo passo adiante na competição. É neste cenário que Santos-SP e Fortaleza medem forças nesta quinta-feira, 25, a partir das 19 horas, na Vila Belmiro, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Peixe quer chegar aos 45 pontos para eliminar de vez as chances de rebaixamento, além de encostar nos dez primeiros colocados e se aproximar da uma vaga na Copa Sul-Americana. O Tricolor, por sua vez, mira o retorno ao G-4 para encaminhar a vaga direta na fase de grupos da próxima edição da Libertadores - os seis primeiros colocados da Série A deverão ter esse privilégio.

Antes de levar a calculadora às mãos, entretanto, as equipes precisam desafiar o retrospecto para que haja um vencedor no embate desta noite. A última derrota do Leão para a equipe paulista foi no Brasileirão de 2006. Desde que retornou à elite nacional, em 2019, obteve dois triunfos e três empates, construindo um tabu de 15 anos sem derrotas no confronto.

Já o Alvinegro Praiano ostenta a marca de nunca ter sido derrotado pelo time do Pici na Vila Belmiro. Em sete encontros, foram duas vitórias e cinco empates. Nos dois últimos anos, as duas partidas em solo paulista acabaram com igualdade no placar (3 a 3 e 1 a 1).

Para enfrentar o Santos-SP, o técnico Juan Pablo Vojvoda tem duas baixas e dois retornos. O volante Matheus Jussa cumpre suspensão automática, enquanto o lateral-direito Daniel Guedes não pode atuar por cláusula contratual - ele pertence ao Peixe. Já o volante Éderson, recuperado de entorse no tornozelo, e o meia Lucas Lima, ausente dos jogos contra Ceará (suspensão) e Palmeiras-SP (cláusula contratual), ficam novamente à disposição.

Do lado preto-e-branco, Fábio Carille também tem desfalques, mas conta com um reforço importante: o lateral-direito Madson e o volante Camacho sentiram problemas musculares e ficam fora, mas o atacante Marinho está de volta. Em formação mais ofensiva, o Santos-SP terá os atacantes Marcos Guilherme e Lucas Braga improvisados nas alas, e Felipe Jonatan, cria do Ceará, como volante.

Santos-SP x Fortaleza

Santos-SP

3-4-3: João Paulo; Kaiky, Luiz Felipe e Danilo Boza; Marcos Guilherme, Vinicius Zanocelo, Felipe Jonatan e Lucas Braga; Marinho, Ângelo e Diego Tardelli. Técnico: Fábio Carille

Fortaleza

3-5-2: Marcelo Boeck; Tinga, Marcelo Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Éderson, Ronald, Matheus Vargas e Lucas Crispim (Bruno Melo); Robson e David. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Local: Vila Belmiro, em Santos/SP

Data: 25/11/2021

Horário: 19 horas (horário de Fortaleza)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães/RJ

Assistentes: Michael Correia/RJ e Luiz Claudio Regazone/RJ

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga/RJ

Transmissão: TNT, Premiere, Rádio O POVO CBN, YouTube O POVO e Facebook Esportes O POVO

