Contra o Santos, o Fortaleza busca sétima vitória como visitante na Série A

Com seis triunfos fora de casa, o Tricolor já superou as campanhas anteriores de 2020 e 2019

O Fortaleza pode melhorar recorde de vitórias como visitante no Campeonato Brasileiro, na partida contra o Santos, nesta quinta-feira, 25, às 19h, na Vila Belmiro. Neste ano, o Leão conquistou seis vitórias fora de casa na competição. Agora, a equipe busca o sétimo triunfo longe de seus domínios.

Com um aproveitamento de 41, 1%, o Leão somou 21 pontos em 17 jogos, sendo 6 vitórias, 3 empates e 8 derrotas. São 17 gols marcados e 23 sofridos. Na Série A de 2021, o Tricolor de Aço venceu o Atlético-MG (2x1), o São Paulo (1x0), Palmeiras (3x2), o Sport (1x0), Fluminense (2x0) e Chapecoense (2x1).

O máximo de vitórias que o Tricolor do Pici tinha conseguido como visitante na Série A eram quatro, na edição de 2019, em 19 partidas disputadas.

Naquele ano, saiu vitorioso diante da Chapecoense (3x1), CSA (2x0), Avaí (3x1) e Goiás (2x1), com um aproveitamento de 31,6%. Já em 2020, foram apenas duas vitórias, diante do Goiás, por 3 a 1; e contra o Botafogo, pelo placar de 2 a 1, com 19,3% de aproveitamento.

