Fortaleza e Santos defendem tabus no duelo desta quinta-feira; saiba quais

O Fortaleza vai defender um tabu diante do Santos nesta quinta-feira, 25, na Vila Belmiro. Desde que retornou à Série A do Brasleiro, o Tricolor não sabe o que é perder para o Alvinegro Praiano. De lá para cá, foram cinco partidas, duas vitórias do Leão e três empates.

Mas antes de retornar à elite nacional, no Brasileirão de 2006, o Fortaleza já havia empatado com o Santos no jogo de volta, no PV, em 1 a 1. Desde então, o Peixe nunca mais venceu o Fortaleza. Na quinta-feira, portanto, o time comandado por Juan Pablo Vojvoda vai defender um tabu de 15 anos.

Mas esse não é o único tabu do duelo. Existe outro, a favor do Santos. É que o Tricolor nunca ganhou do Peixe na Vila Belmiro. Jogando lá, o Leão perdeu duas e empatou cinco vezes.

Na atual edição da Série A, o Santos arrancou um ponto do Fortaleza no Castelão, ao empatar em 1 a 1, na 16ª rodada. Lucas Crispim perdeu um pênalti no final do jogo e desperdiçou a chance de terceira vitória consecutiva em casa desde o retorno do time à elite (havia vencido em 2019 e 2020).

As duas equipes se enfrentam às 19 horas desta quinta-feira. O Fortaleza quer a vitória para retornar ao G-4, enquanto o Santos mira os três pontos para alcançar a pontuação de permanência e se enfiar ainda mais na zona de classificação para a Copa Sul-Americana.



