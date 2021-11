Fortaleza faz promoção com ingresso a R$ 10 para jogo contra o Palmeiras; entenda

Cada sócio do Tricolor poderá levar um convidado por R$ 10 para o duelo contra o Verdão, no próximo sábado, 20, às 19 horas, na Arena Castelão

Nesta sexta-feira, 19, véspera do jogo contra o Palmeiras-SP, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza lançou uma promoção de ingresso para a torcida: cada sócio do clube poderá levar um convidado por R$ 10 para a Arena Castelão no próximo sábado, 20, às 19 horas.

A venda dos bilhetes promocionais teve início na manhã desta sexta, em lojas físicas oficiais do clube e nas lojas parceiras. Para adquirir o tíquete, o associado deverá apresentar a carteira do programa e informar nome e CPF do convidado, além do comprovante de vacinação contra Covid-19 - duas doses ou dose única.

Cada sócio poderá levar apenas um convidado e a promoção é válida apenas para o titular do plano - ou seja, os dependentes não podem comprar ingresso promocional.

O Tricolor abriu o check-in e a venda de bilhetes para o duelo contra o Verdão na última quinta-feira. Além da promoção para os convidados dos sócios, o clube também lançou o Passaporte Social para os torcedores de baixa renda para os cinco últimos jogos como mandante na Série A por R$ 60.

