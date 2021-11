"Temos que pedir desculpa ao torcedor", diz presidente do Fortaleza após goleada

Após Tricolor do Pici ser goleado por 4 a 0 no Clássico-Rei diante do Ceará, Marcelo Paz reconhece momento difícil, rechaça problemas internos e admite cobrança ao elenco para Leão voltar a vencer na Série A

Após a goleada sofrida pelo Fortaleza por 4 a 0 no Clássico-Rei diante do Ceará, o presidente Marcelo Paz concedeu entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira, 18, no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici. O mandatário tricolor pediu desculpas ao torcedor, reconheceu o momento difícil vivido pelo clube, rechaçou problemas internos e admitiu cobrança ao elenco para o Leão voltar a vencer na Série A do Campeonato Brasileiro.

"Venho pedir desculpas ao torcedor por este momento, pelas derrotas, não só a de ontem, já são alguns jogos que temos uma performance abaixo. Temos que ter a humildade de reconhecer e pedir desculpas. O torcedor tem feito o seu papel e precisamos retribuir. Todos temos uma parcela de culpa e precisamos refazer essa rota e terminar o ano bem", disse Paz.

Há cinco jogos sem vencer no Brasileirão, o Tricolor do Pici somou apenas um dos últimos 15 pontos disputados na competição. Ciente do momento delicado na temporada, Paz revelou conversa com a comissão técnica e elenco, mas ressaltou que o Leão ainda depende apenas de si para conquistar uma vaga na Libertadores.

"Tivemos uma conversa muito verdadeiro e franco, com cobrança dos dois lados e o compromisso para retornarmos às vitórias. Futebol existe cobrança, não estamos satisfeitos com o que vem acontecendo nas últimas rodadas, mas dependemos apenas das nossas forças para conquistar um objetivo grandioso".

O presidente tricolor garantiu que o clube vive apenas uma "crise técnica" e descartou problemas financeiros ou de relacionamento entre os jogadores.

"Nada justifica a apatia nos últimos jogos, nem mesmo desfalques ou cansaço, todos os clubes lidam com isso. Estamos vivendo uma crise técnica. Quando começa a perder, surgem mil teorias, mas não tem nada disso. Não tem nada disso. Premiações e salários estão em dia, tem um ou outro problema, mas é natural, em um grupo de 30 pessoas, existir divergências. É até bom que haja cobrança, o ruim é quando tem uma apatia total como aconteceu ontem. Temos que falar pouco e jogar muito. Microfone não vai resolver a nossa vida", concluiu paz.

