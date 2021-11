Fortaleza abre check-in e venda de ingressos para jogo contra o Palmeiras

O Fortaleza anunciou a abertura do check-in para sócios-torcedores reservarem lugares no Castelão para o jogo de sábado, 20, contra o Palmeiras, válido pela 34ª rodada da Série A do Brasileiro. Até o fim da tarde desta quinta-feira, 18, todas as modalidades de associados estarão liberadas para marcar local na arquibancada da praça esportiva.

Conselheiros, sócios-proprietários e das categorias Leão do Pici e Leão Kids estão aptos a fazer o check-in desde às 14 horas desta quinta-feira. Para quem tem o plano Leão de Aço, o serviço vai estar liberado a partir das 16 horas. Já às 18 horas, todo o restante dos sócios (Leão Fiel, Leão do Interior e Leão da Galera (este último apenas para recarga) terão acesso ao sistema liberado.

O Tricolor também divulgou informações sobre a venda avulsa de ingressos. Os preços variam de R$ 30 a R$ 150 (preços de inteira) e a torcida visitante ocupará o setor superior norte e pagará R$ 40 no bilhete (inteira). As vendas acontecem de forma online, pelo site da Bilheteria Virtual, ou nas lojas oficiais do Fortaleza. O jogo contra o Palmeiras está marcado para iniciar às 19 horas de sábado, no Castelão.

Veja Preços:

Inferior Sul: R$ 30,00/ R$ 15,00

Superior Sul: R$ 40,00/ R$ 20,00

Superior Norte (visitante): R$ 40 / R$ 20,00

Superior Central: R$ 40,00/ R$ 20,00

Bossa Nova: R$ 80,00/ R$ 40,00

Premium: R$ 150,00/ R$ 75,00

