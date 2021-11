Paz nega atraso das premiações: "Quem estiver falando isso está contra o Fortaleza"

O Fortaleza vive uma péssima fase na Série A do Campeonato Brasileiro: nos últimos cinco jogos, o Tricolor do Pici foi derrotado quatro vezes e empatou um confronto, o que representa 7% de aproveitamento neste recorte de partidas. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, 18, o presidente Marcelo Paz negou que o momento ruim do Leão tenha ligação com problemas internos, como pagamento de premiações.

"Essa questão de premiação, eu queria deixar muito claro de novo. Existe muita fake news, principalmente porque está se avizinhando um período político do clube e às vezes se aproveita a derrota para fazer maldade, eu estou vendo isso. A premiação está rigorosamente em dia, de tudo. A premiação programada para a Libertadores é a maior que esse clube já teve em toda sua história, para um objetivo único. Aqui no Fortaleza não tem problema de pagar a premiação, pelo contrário. Esse ano já pagamos muito dinheiro em premiação porque o time deu resposta pra isso.”

O mandatário tricolor complementou a fala negando, de forma firme, que exista algum tipo de problema relacionado com pagamento de premiações, afirmando, inclusive, que os responsáveis por propagar este tipo de informação querem tumultuar o ambiente do clube.

“Aqui a premiação é por jogo e por objetivo, então premiação não é problema. Não existe, de forma alguma, 'Ah, os jogadores estão pedindo algo a mais’, mentira! Mentira de quem está dizendo isso. 'Ah, estão querendo (os jogadores) negociar', mentira! Digo aqui abertamente. Quem estiver falando isso está contra o Fortaleza e quer tumultuar o ambiente por algum interesse pessoal."

Na sexta colocação, com 49 pontos, e com cinco rodadas restantes para o fim do Brasileirão, o Fortaleza tem, no cenário atual do campeonato, 66% de chance de conquistar uma vaga na Copa Libertadores, segundo o Departamento de Matemática da UFMG. Caso o elenco tricolor conquiste a inédita classificação para o torneio continental, Marcelo Paz garante que a premiação será alta.

"Bastante atrativa (a premiação para conquistar vaga na Libertadores), combinado desde o início do ano, ratificado e em nenhum momento o grupo de jogadores veio nos pressionar para mudar isso. Não houve essa discussão, não houve essa conversa, não houve essa tentativa de mudança do que já estava combinado junto com eles, então isso não é um problema, garanto a vocês que não é um problema. E é um dinheiro significativo."

