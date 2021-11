Torcedores de baixa renda poderão assistir a cinco jogos do Fortaleza por R$ 60

A iniciativa começa a ser vendido neste domingo, 7. Para participar, torcedor terá que ter registro no CadÚnico

O Fortaleza anunciou neste domingo, 7, o início da venda do Passaporte Social, que permitirá que torcedores de baixa renda possam assistir por R$ 60 a todos os cinco jogos restantes do clube como mandante no Brasileirão.

Para ser contemplado na iniciativa, o torcedor terá que comprovar ter registro no Cadastro Único (CadÚnico), recebendo até três salários mínimos de renda mensal total e meio salário mínimo por pessoa na família.

O lote de ingressos é limitado e o pagamento já inclui todos os jogos. As entradas são destinadas ao Portão M, que dá acesso ao setor Inferior Norte. As vendas ocorrem apenas em lojas físicas da Leão 1918 e Pici. Para efetuar a compra, o torcedor precisará apresentar CadÚnico, RG e CPF.

"Será emitido apenas um ticket conjunto com dados pessoais que serão checados na entrada do estádio, se fazendo necessário o porte de seus documentos informados", informou o clube.

"A gente sentiu, por parte do nosso torcedor, a necessidade de um ingresso mais popular, de um acesso ao estádio de pessoas de menor renda", afirmou o presidente do clube, Marcelo Paz. "É um benefício de um custo baixíssimo, a R$ 12,00, vinculado ao CadÚnico, que é um cadastro que tem, aproximadamente, 420 mil pessoas registradas em Fortaleza".

Confira os jogos contemplados na iniciativa:

10 de novembro, às 21h30min — 31ª rodada: Fortaleza x São Paulo

17 de novembro, às 21h30min — 33ª rodada: Fortaleza x Ceará

20 de novembro, às 19 horas — 34ª rodada: Fortaleza x Palmeiras

A definir — 36ª rodada: Fortaleza x Juventude

A definir — 38ª rodada: Fortaleza x Bahia