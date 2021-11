Em busca de reação na Série A, Fortaleza recebe Palmeiras pelo Brasileirão

Sem vencer há cinco jogos na Série A, Leão quer superar goleada em Clássico-Rei e enfrenta força máxima do Verdão no Castelão para tentar voltar ao G-4

Os resultados negativos acumulados, o momento decisivo da temporada e o clima de turbulência pós-goleada para o maior rival aumentam a importância da partida do Fortaleza contra o Palmeiras, às 19 horas deste sábado, 20, na Arena Castelão, pela 34ª rodada da Série A. Para virar a página de vez, a equipe do Pici tenta reagir diante de uma das principais equipes do país para se manter firme na disputa por vaga inédita na Copa Libertadores.

Leão e Verdão se reencontram 105 dias depois do emocionante embate no primeiro turno, no Allianz Parque, em São Paulo. Em 7 de agosto, os paulistas saíram na frente, mas os visitantes conseguiram reagir e venceram por 3 a 2, de virada, com gol nos acréscimos. Desta vez, o time de Abel Ferreira encara o jogo como uma preparação às vésperas da decisão da Libertadores, enquanto o escrete de Juan Pablo Vojvoda tenta retomar os resultados positivos.

Antes presença constante no G-4, o Tricolor amargou quatro derrotas (América-MG, Corinthians-SP, RB Bragantino-SP e Ceará) e um empate (São Paulo) e caiu para a sexta posição, seguido de perto pelo Internacional-RS, sétimo colocado. Foram 11 gols sofridos e apenas dois marcados na série negativa, que ocorre em meio a baixas de peso e oscilação de peças importantes.

Para deixar o jejum de vitórias para trás, o técnico Juan Pablo Vojvoda vai promover mudanças na equipe. O volante Felipe deve reaparecer entre os titulares para formar dupla com Éderson - Matheus Jussa também briga por posição. Matheus Vargas entra no posto de Ronald e assume a função na armação.

O comandante argentino não poderá contar outra vez com o meia Lucas Lima, que cumpriu suspensão automática no meio de semana e volta a ser desfalque por cláusula contratual - o camisa 25 pertence ao Palmeiras-SP e está emprestado ao Fortaleza até o próximo mês. Já o ala Lucas Crispim e o atacante David seguem sob os cuidados do departamento médico por lesões musculares e são dúvidas.

O Verdão, por sua vez, tem força máxima à disposição e usará a equipe titular na partida, que deverá ser o último teste antes da final da Libertadores, contra o Flamengo-RJ, no próximo sábado, 27. O zagueiro Gustavo Gómez e o lateral-esquerdo Piquerez voltam das seleções após rodadas das Eliminatórias, e Felipe Melo e Dudu retornam de suspensão.

Fortaleza x Palmeiras-SP

Fortaleza

3-5-2: Marcelo Boeck; Tinga, Marcelo Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Felipe, Éderson (Jussa), Matheus Vargas e Bruno Melo; Depietri e Robson. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Palmeiras-SP

4-3-3: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Felipe Melo (Danilo), Zé Rafael e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 19/11/2021

Horário: 19 horas (horário de Fortaleza)

Árbitro: Ramon Abatti Abel/SC

Assistentes: Éder Alexandre/SC e Thiaggo Americano Labes/SC

VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia/RJ

Transmissão: TNT, Premiere, Rádio O POVO CBN FM 95.5, YouTube O POVO e Facebook Esportes O POVO

