Palmeiras encerra preparação para a partida contra o Fortaleza; veja provável escalação

No penúltimo compromisso antes da final da Libertadores, Verdão deve utilizar força máxima diante do Leão, no próximo sábado, 20, na Arena Castelão

Na manhã desta sexta-feira, 19, o Palmeiras realizou na Academia de Futebol o último treino antes da partida contra o Fortaleza, que acontece neste sábado, 20, às 19h, no Castelão, válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Vale lembrar que o Verdão teve apenas duas sessões de treino após a derrota para o São Paulo, na última quarta. A atividade desta sexta foi a única em que Abel Ferreira contou com o grupo completo, já que os titulares no clássico fizeram somente trabalhos regenerativos na quinta.

No gramado, a comissão técnica comandou uma atividade técnica em campo reduzido, com os atletas tendo um limite de toques na bola. Na parte final, os jogadores praticaram cobranças de faltas e pênaltis.

No Choque-Rei, Abel optou por um time bastante alternativo. A tendência, portanto, é que o Verdão entre em campo no Castelão com uma equipe mais próxima da considerada titular. Deve ser o último teste com força máxima antes da final da Libertadores, que acontece no dia 27, às 17h (horário de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu-URU.

Portanto, a formação inicial deverá ser Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Felipe Melo (Danilo), Zé Rafael e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Dudu e Rony.

Com a derrota para o São Paulo, o Palmeiras estacionou nos 58 pontos. O time alviverde chega para a partida deste sábado ocupando a terceira colocação do Campeonato Brasileiro.

