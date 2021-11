Presidente do Fortaleza comemora mudança de horário do Clássico-Rei e convoca torcida

Marcelo Paz explica articulação para remarcação da partida contra o Ceará para as 20 horas da próxima quarta-feira, 17, e chama torcedores para duelo no Castelão. Mandante, Tricolor terá 70% do público

Anunciada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na noite deste domingo, 14, a mudança no horário do Clássico-Rei da próxima quarta-feira, 17, na Arena Castelão, pela 33ª rodada da Série A, foi comemorada pelo presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, que também convocou a torcida tricolor para o duelo.

Na última sexta-feira, 12, a entidade nacional havia antecipado o embate das 21 horas para as 19 horas a pedido da TNT Sports, que exibirá o jogo. O clube, entretanto, articulou nova alteração junto com a Federação Cearense de Futebol (FCF) e a Polícia Militar, e a partida será às 20 horas. A CBF apontou "demandas dos órgãos públicos de segurança" como motivo.

"Após alguns dias trabalhando, nesse domingo também, conseguimos alterar o horário do clássico de quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro, contra o Ceará, para as 20 horas, trazendo assim mais comodidade ao nosso torcedor, pensando no deslocamento, nas famílias e no conforto para que a gente possa estar presente nesse grande clássico. Quero aqui agradecer o empenho pessoal do presidente da Federação Cearense de Futebol, Mauro Carmélio, da Polícia Militar do nosso Estado e também do pessoal da CBF, que entendeu a necessidade de alteração do horário para dar maior conforto aos torcedores", disse o mandatário do Leão, em vídeo divulgado nas redes sociais.

Mandante da partida contra o Ceará, o Tricolor do Pici terá 70% do público liberado - 33.200 pessoas -, enquanto o Vovô terá os 30% restantes - 14.700 torcedores. O check-in dos sócios foi iniciado na sexta, 12, enquanto a venda de ingressos começou no sábado, 13. Marcelo Paz chamou a torcida para preencher o setor vermelho-azul-e-branco diante do arquirrival.

"E venho aqui aproveitar para convocar o nosso torcedor para quarta-feira. Nenhuma cadeira pode ficar vazia, vamos encher a nossa parte, empurrar o nosso time para buscar uma vitória em um jogo que todos nós sabemos que é muito importante. Conto com o apoio de vocês, com a presença maciça, com a energia, aquela festa e a vibração que só a torcida do Fortaleza sabe fazer", afirmou o presidente.

