CBF faz nova mudança e define horário do Clássico-Rei pelo Brasileirão

Inicialmente marcado para as 21 horas da próxima quarta-feira, 17, duelo entre Fortaleza e Ceará chegou a ser antecipado para 19 horas, mas será realizado às 20 horas, no Castelão

A três dias da partida, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou mais uma mudança e definiu o horário do Clássico-Rei entre Fortaleza e Ceará, na próxima quarta-feira, 17: o duelo válido pela 33ª rodada da Série A será disputado às 20 horas, na Arena Castelão. A entidade apontou "atender demandas dos órgãos públicos de segurança" como motivo.

Inicialmente, o embate estava marcado para as 21h30min, como indicou a entidade nacional ao detalhar a tabela, no último dia 25 de outubro. Na última sexta-feira, 12, a pedido da TNT Sports, o jogo foi remarcado para 19 horas.

O horário, porém, não agradou a todas as partes. Tanto a Federação Cearense de Futebol (FCF) quanto a Polícia Militar solicitaram nova mudança de horário à CBF, além do próprio Tricolor, mandante do duelo. Na noite deste domingo, 14, a entidade confirmou a nova alteração.

Este será o primeiro Clássico-Rei disputado com presença de público desde o início da pandemia de Covid-19, com 80% da capacidade do Castelão liberada. Mandante, o Tricolor terá direito a 70% do público e cederá os 30% restantes ao Alvinegro. A venda de ingressos foi iniciada no sábado, 13.

*Atualizado às 22h04min

