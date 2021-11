A pedido da TV, CBF muda horário do Clássico-Rei desta quarta-feira na Série A

Nesta sexta-feira, 12, foi definida a divisão de cerca de 70% da carga de ingressos para a torcida mandante, do Fortaleza, e 30% para a visitante, do Ceará

O Clássico-Rei válido pela 33ª rodada da Série A, marcado para esta quarta-feira, 17, no Castelão, teve mudança de horário motivada por pedido da TNT, detentora dos direitos de transmissão da partida. Inicialmente programado para as 21h30min, o jogo passa agora para as 19 horas.

Nesta sexta-feira, 12, foi definida a divisão de cerca de 70% da carga de ingressos para a torcida mandante, do Fortaleza, e 30% para a visitante, do Ceará. O check-in para os sócios-torcedores do Tricolor já foi iniciado. A venda de ingressos, que variam entre R$ 25 e R$ 190, começa neste sábado, 13.

É importante lembrar que para ter acesso ao estádio é necessário ter o ciclo completo de vacinação contra a covid-19 com as duas doses ou dose única, com a utilização de máscara cirúrgica, pff2 ou n-95. Pelo novo decreto estadual, menores de 12 anos poderão comparecer sem a necessidade da imunização.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Antes do Clássico, Fortaleza e Ceará têm compromissos pela 32ª rodada. O Vovô recebe o Sport em duelo no Castelão, no domingo, 14. Já o Leão visita o Bragantino em Bragança Paulista, neste sábado, 13.

Tags