Confira os preços dos ingressos para o Clássico-Rei na Série A

Os valores dos ingressos para o primeiro Clássico-Rei com torcida, após quase dois anos sem a presença de público devido à pandemia da Covid-19, foram definidos nesta sexta-feira, 12, em reunião com as diretorias de Fortaleza e Ceará na Federação Cearense de Futebol (FCF). A venda terá início neste sábado, 13. Check-in para sócios-torcedores do Tricolor está aberto.

Fortaleza e Ceará se enfrentam no Castelão na próxima quarta-feira, 17, em duelo válido pela 33ª rodada da Série A. Mandante da partida, o Tricolor disponibilizará cerca de 70% da carga de ingressos para seus torcedores e cederá 30% para a torcida do Alvinegro.

O clube do Pici já iniciou o processo de check-in voltado para os sócios-torcedores. Às 16 horas, os planos Conselheiro, Proprietário, Leão do Pici e Kids têm a prioridade. Às 19 horas é a vez dos beneficiados pelo Leão de Aço. Às 21 horas, Leão Fiel, Leão do Interior e Leão da Galera.

Os torcedores do Fortaleza podem adquirir os ingressos a partir deste sábado acessando o site Bilheteria Virtual ou indo até as Lojas Leão 1918.

O repasse da carga de ingressos do Ceará deve ser feito neste sábado. Os torcedores do Vovô ficarão nos setores superior e inferior norte. O clube ainda não divulgou informações sobre os pontos de venda.

É importante lembrar que para ter acesso ao estádio é necessário ter o ciclo completo de vacinação contra a covid-19 com as duas doses ou dose única, com a utilização de máscara cirúrgica, pff2 ou n-95. Pelo novo decreto estadual, menores de 12 anos poderão comparecer sem a necessidade da imunização.

Confira abaixo os setores e os valores dos ingressos:

Superior sul e norte - R$ 50 / R$ 25

Inferior sul e norte R$ 50 / R$ 25

Superior central R$ 70 / R$ 35

Bossa nova R$ 100 / R$ 50

Premium R$ 190 / R$ 95

Com informações do Brenno Rebouças

