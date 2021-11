Clássico-Rei: saiba detalhes do esquema de segurança para duelo entre Fortaleza e Ceará

Representantes do Fortaleza, Ceará, Federação Cearense de Futebol (FCF) e demais autoridades públicas envolvidas na realização de eventos esportivos elaboraram na tarde desta sexta-feira, 12, o Plano de Ação com detalhes operacionais para o Clássico-Rei. Válida pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, a partida entre os clubes está marcada para a próxima quarta-feira, 17, às 19 horas, na Arena Castelão.

O esquema de segurança terá um contingente de 532 policiais militares — 180 na área interna e 352 nos arredores do estádio —, seguranças privados, profissionais do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil e da Guarda Municipal. Além disso, a venda e o consumo de bebidas alcoólicas durante a realização do evento serão proibidos.

Com 80% da capacidade de público do Castelão liberada, o documento prevê carga total de 47.900 ingressos, sendo 33.200 entradas para os torcedores tricolores e 14.700 destinados à torcida alvinegra. A aquisição dos bilhetes poderá ser feita online ou nos pontos de venda autorizados. Os valores variam entre R$ 25 (meia-entrada dos setores norte e sul) e R$190 (inteira do setor premium). Não haverá entrega de gratuidades.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Fortaleza confirma Clássico-Rei com duas torcidas e cede 30% do público para o Ceará

Clássico-Rei: árbitro Fifa, Raphael Claus apita Fortaleza x Ceará pela Série A

"É o sonho de todos", diz Depietri sobre classificação do Fortaleza para a Libertadores

Sem confirmar se retorna ao time titular do Ceará, Messias prega respeito ao Sport e convoca torcida



Os portões de acesso para a torcida do Tricolor do Pici serão os A4 e A5 (setor premium), D e F (superior sul), E e G (inferior sul), I e K (inferior central) e H e J (superior central). Já o acesso para os torcedores do Alvinegro de Porangabuçu será por meio dos portões M e O (inferior norte) e N e P (superior norte). Inicialmente, o acesso do público às arquibancadas seria liberado às 18h30min, mas com a mudança do horário da partida promovido pela CBF, um novo horário deve ser divulgado pelos clubes nos próximos dias.

A torcida visitante poderá deixar as dependências do estádio até os 35 minutos do segundo tempo. Após este prazo, deverá permanecer nas arquibancadas por, no mínimo, 30 minutos após o término do jogo, a critério da Polícia Militar.

A apresentação do ciclo vacinal completo segue obrigatória para maiores de 12 anos e as demais regras sanitárias estabelecidas em protocolo definido pela Secretaria de Saúde do Estado (Sesa) seguem em vigor. Para ter acesso ao estádio, também é necessária a utilização de máscara cirúrgica, PFF2 ou N-95.

Tags