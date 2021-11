Fortaleza e RB Bragantino fazem confronto direto pela Série A

Um empate com o Red Bull Bragantino na noite deste sábado, 13, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, interior de São Paulo, já garante o Fortaleza mais uma rodada no G-4 da Série A do Brasileiro de 2021, mas para as pretensões do Tricolor na competição, a vitória é o resultado que realmente interessa.

O objetivo do Leão é conquistar uma vaga na Copa Libertadores da América de 2022, de preferência na fase de grupos, por isso abrir margem para concorrentes diretos, como Corinthians, Internacional e principalmente o próprio Bragantino é extremamente importante.

O Massa Bruta tem hoje a mesma pontuação do Fortaleza, ambos com 49 pontos, ficando atrás apenas por ter duas vitórias a menos. Logo em seguida vem o Timão, com 47, e o Colorado, com 44. Um derrota fora de casa e uma rodada ruim podem fazer o Leão perder até duas posições e ver o Inter muito mais de perto.

Como nos últimos jogos, o técnico Juan Pablo Vojvoda tem problemas para escalar o time titular. Ele segue sem contar com Lucas Crispim e David. No jogo passado, perdeu Robson, devido ao terceiro cartão amarelo.

Estarão de volta novamente, porém, o volante Felipe e o ala-direita Yago Pikachu. Este último até já foi relacionado para o jogo contra o São Paulo, na rodada passada, e quase entrou em campo. Desta vez, no entanto, a expectativa é de titularidade. Caso Vojvoda opte por ainda mantê-lo no banco, Ederson deve continuar improvisado na função do camisa 22.

No ataque, a dúvida é quem fará dupla com Valentín Depietri. A boa atuação do jovem argentino na última quarta-feira certamente o assegurou entre os titulares. Para jogar ao lado dele, Wellington Paulista ou Romarinho são os mais prováveis.

No Massa Bruta, o técnico Maurício Barbieri contará com o retorno do zagueiro Léo Ortiz e do meia Praxedes. Os desfalques são o meia Lucas Evangelista, em transição, o lateral-esquerdo Luan Cândido, que se recupera de fratura na fase e Hurtado, atacante, convocação pela seleção Venezuelana.

Ficha Técnica

RB Bragantino

4-3-3

Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Léo Ortiz, Edimar; Jadsom, Eric Ramires, Artur; Helinho (Praxedes), Cuello, Ytalo. Téc: Maurício Barbieri

Fortaleza

3-5-2

Boeck; Tinga, Benevenuto, Titi; Pikachu (Ronald), Ederson, Jussa 9Felipe), Lucas Limas, B. Melo; Depietri, Romarinho (W. Paulista). Téc: Vojvoda

Local: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista-SP

Data: 13/11/2021

Horário: 19 horas

Árbitro: Rafael Traci-FIFA/SC

Assistentes: Alex dos Santos-SC e Johny Barros de Oliveira-SC

VAR: Wagner Reway-VAR-FIFA/PB

Transmissão: Premiere, Rádio O POVO CBN FM 95.5 e AM 1010, YouTube e Facebook do O POVO Online (narração)



