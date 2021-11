"É o sonho de todos", diz Depietri sobre classificação do Fortaleza para a Libertadores

Com sete rodadas restantes para o fim do Brasileirão, o Tricolor do Pici tem 86,9% de chance de conquistar uma vaga no torneio continental da próxima temporada

Destaque do Fortaleza no empate por 1 a 1 diante do São Paulo, na última quarta-feira, 10, o atacante Valentín Depietri fez sua estreia como titular pelo Tricolor do Pici e não decepcionou. Autor da assistência que gerou o gol de Robson no embate contra os paulistas, o jovem argentino de 21 anos concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira, 12, e comentou sobre uma possível sequência como titular e a disputa nesta reta final por uma vaga na fase de grupos da Libertadores.

Desde que chegou ao Fortaleza, Depietri não havia, antes do duelo contra o São Paulo, atuado por muitos minutos em campo. Foram quatro partidas, todas saindo do banco de reservas e somente 58 minutos somados neste recorte de jogos.

Com as ausências de Lucas Crispim, Yago Pikachu e David, o treinador Vojvoda apostou no atacante entre os 11 iniciais e foi correspondido com uma ótima performance do atleta. Sob a expectativa de receber uma sequência como titular, o argentino garantiu que está preparado.

“Me sinto pronto. Nos primeiros dias (no clube), tive que fazer uma boa adaptação, já que fazia muito tempo que não jogava. Hoje, sinto que estou à altura dos meus companheiros para atuar em qualquer posição que o professor necessite.”

Na quarta colocação com 49 pontos, o Tricolor do Pici tem sete rodadas restantes para finalizar o Brasileirão e está próximo de um feito inédito: se classificar para a Copa Libertadores. De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, o Leão tem 86,9% de chance de conquistar uma vaga para o torneio continental.

“É o sonho de todos poder chegar à Libertadores se classificando diretamente. Mas é passo a passo, teremos sete finais, que são partidas muito importantes para o clube. Daremos o nosso melhor para ganhar as partidas.”



O escrete vermelho-azul-e-branco volta a campo neste sábado, 13, em confronto direto contra o RB Bragantino-SP, no estádio Nabi Abi Chedid, às 19 horas, em Bragança Paulista (SP), pela 32ª rodada da Série A. As equipes estão com a mesma pontuação na tabela (49), mas o Fortaleza leva vantagem no critério de desempate por ter mais vitórias no campeonato.

