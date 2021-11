Fortaleza adota uniformes com números de álbum de figurinhas do Brasileirão

Em vez dos números tradicionais, as camisas exibiam o correspondente às figurinhas de cada atleta no álbum de coleção do Campeonato Brasileiro de 2021

Os jogadores do Fortaleza entraram em campo com uma numeração diferente nos uniformes, no último sábado, 6, na partida contra o Corinthians, no Itaquerão-SP. Em vez dos números tradicionais, as camisas exibiam o correspondente às figurinhas de cada atleta no álbum de coleção do Campeonato Brasileiro de 2021.

A iniciativa é liderada pela Editora Panini, sediada em Modena, na Itália, que publica os álbuns de figurinhas do Brasileirão há mais de vinte anos. O lema da campanha é “A diversão voltou!” para ressaltar o retorno dos torcedores após mais de um ano de isolamento social.

O Fortaleza foi o único time a adotar os uniformes especiais na temporada de 2021; em 2020, o Avaí e o Tricolor fizeram parte da ação em conjunto; em 2019, foi a vez do Corinthians representar o álbum de figurinhas em campo.



No produto, figuram os jogadores dos quarenta times brasileiros que pertencem às Séries A e B, na ordem de classificação do campeonato de 2020, além de curiosidades sobre os cinquenta anos do Brasileirão, e um panorama dos resultados de 2020 e 2021.

As figurinhas no Brasil

Os álbuns de coleção começaram a ser publicados nos anos 1900, mas os brasileiros só tomaram gosto pelo hábito a partir de 1925. A Eucalol, empresa que produzia artigos de higiene pessoal, lançou neste ano seu álbum de estampas, cujas figurinhas vinham nas embalagens de sabonete.

Os álbuns de futebol só começaram a ser publicados após a Copa de 1950, realizada no Brasil. A Editora Abril publicou o primeiro álbum do Brasileirão em 1977 e, em 1996, após dois anos de parceria com a Panini, passa a ser publicado somente pela editora italiana.

O álbum já está à venda, com 540 figurinhas colecionáveis, sendo destas 100 consideradas cromos especiais. Pode ser adquirido em bancas de jornais e revistas e pelo site oficial da Editora Panini.





