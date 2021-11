Matheus Jussa destaca força do elenco do Fortaleza: "Não é uma peça que faz a diferença"

O Fortaleza encerrou a preparação para o jogo contra o São Paulo, marcado para esta quarta-feira, 10, às 21h30min, na Arena Castelão, pela 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Com retornos e desfalques confirmados para o duelo contra a equipe paulista, Matheus Jussa destacou a força do elenco tricolor e pediu que o grupo entre focado para conquistar os três pontos diante do time comandado pelo técnico Rogério Ceni.

"Não acredito que a volta de um ou outro jogador vá fazer grande diferença. Não é uma peça que faz a diferença, é um time. Desde o começo do campeonato o Fortaleza foi assim, com o grupo inteiro correndo, lutando desde o início. A peça que entra vai corresponder. Ainda não sabemos quem vai ser titular, mas tenho certeza que quem começar jogando vai dar conta do recado e nós vamos sair com uma vitória", comentou o volante em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira.

Para o confronto contra o Tricolor do Morumbi, o Leão terá os retornos dos volantes Matheus Jussa e Edérson, além do zagueiro Titi. Por outro lado, o atacante David e os alas Lucas Crispim e Yago Pikachu estão lesionados e desfalcam a equipe do técnico Juan Pablo Vojvoda.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Mais de 10 mil pessoas já confirmaram presença para Fortaleza x São Paulo

Vaias ou carinho? Ceni prevê misto de emoções em reencontro com torcida do Fortaleza

Dúvida contra o São Paulo, Pikachu tem retorno contra o Red Bull Bragantino dado como certo

Quinto colocado na competição, com 48 pontos somados, o Fortaleza vive a expectativa de alcançar uma vaga inédita na Copa Libertadores da América. Para conquistar o tão sonhado objetivo, Jussa alertou que os jogadores do Tricolor do Pici precisam manter o lado emocional do grupo forte na reta final do Campeonato Brasileiro.

"Temos que manter a parte emocional em dia, porque no final da competição precisamos estar preparados para qualquer situação. Temos que estar bem psicologicamente e manter o foco, ainda mais em um final de temporada. Tenho certeza que todos estão trabalhando o extracampo para que a gente possa conseguir o nosso objetivo, que é uma vaga na Libertadores".

Tags