Ronald minimiza sequência negativa e mostra confiança em vaga na Libertadores

Volante tricolor ressaltou a importância do apoio da torcida na partida contra o São Paulo para Leão voltar a vencer e seguir firme na busca por uma vaga inédita na competição continental. Duelo contra equipe paulista será nesta quarta, no Castelão

Em entrevista coletiva concedida na tarde desta segunda-feira, 8, Ronald minimizou os possíveis impactos dos resultados negativos nas últimas duas rodadas na Série A do Campeonato Brasileiro no emocional do time. O volante tricolor garantiu que o elenco do Leão está com a "cabeça boa" e mostrou confiança na classificação inédita do Fortaleza para uma edição da Copa Libertadores da América.

"A expectativa que temos no campeonato é positiva. Chegamos em uma boa posição no campeonato. Estamos vindo de duas derrotas, mas a cabeça está boa. O trabalho continua, estamos trabalhando muito forte desde o início no ano. Tenho certeza que vamos dar a volta por cima na competição e conseguir essa tão sonhada vaga na Libertadores".

Para o jogo diante do São Paulo, marcado para esta quarta-feira, 10, às 21h30min, na Arena Castelão, o Tricolor do Pici contará com os retornos do zagueiro Titi e dos volantes Edérson e Matheus Jussa. Ronald comemorou os reforços para a partida, válida pela 31ª rodada do Brasileirão, e pediu o apoio da torcida para o confronto contra a equipe paulista.

"São retornos muito positivos para a equipe. Sabemos que será uma partida muito difícil, contra um adversário que já enfrentamos várias vezes na temporada, mas com um treinador diferente, que conhecemos muito bem. Esperamos contar mais uma vez com a presença da nossa torcida. Isso é muito importante. Só vamos conquistar os nossos objetivos com o apoio do nosso torcedor".



Apesar dos resultados negativos nos dois últimos jogos no Campeonato Brasileiro, o Fortaleza segue na quinta colocação na tabela de classificação da competição, com 48 pontos. Para o confronto contra o São Paulo, a equipe tricolor não terá os alas Lucas Crispim e Yago Pikachu. Substituído após sentir uma lesão na partida contra o Corinthians, no último sábado, 6, o atacante David será reavaliado e ainda é dúvida para o jogo.

