Fortaleza ganha retorno de três jogadores para encarar São Paulo no Castelão

Depois de encarar o Corinthians com cinco desfalques, o técnico Juan Pablo Vojvoda ganha o retorno de três jogadores importantes. Após cumprirem suspensão, os volantes Éderson e Matheus Jussa e o zagueiro Titi volta a ficar à disposição do treinador do Tricolor para encarar o São Paulo nesta quarta-feira, 10, no Castelão, pela 31ª rodada do Brasileirão.

As outras duas baixas devem permanecer fora de combate. Há três jogos o técnico Vojvoda não pode contar com Lucas Crispim e Yago Pikachu, ambos lesionados. Neste período, o Leão não venceu nenhum jogo.

>>> "Não fizemos uma partida equilibrada", avalia Vojvoda após derrota do Fortaleza

Crispim tem lesão no adutor da coxa esquerda. Já Pikachu apresenta luxação clavicular no ombro esquerdo. O clube não divulgou a previsão de retorno dos atletas.



Com o apoio do torcedor, o Fortaleza tenta se recuperar na Série A após duas derrotas seguidas fora de casa para o América-MG e Corinthians, este que tem apenas um ponto a menos do que os cearenses na tabela. O São Paulo também mira a volta depois de sofrer o revés para o Bahia, em Salvador.

O duelo entre Fortaleza e São Paulo marca o reencontro entre Rogério Ceni e o clube do Pici. Será a terceira vez que o treinador vai encarar o Tricolor cearense. Nos dois duelos anteriores, quando comandava o Flamengo, ele venceu uma e empatou outra.

Ceni é um dos maiores treinadores da história do Fortaleza. Sob o comando do ex-goleiro, o Leão foi campeão da Série B 2018, bicampeão Cearense (2019 e 2020) e da Copa do Nordeste (2019), além da campanha vitoriosa na Série A 2019, quando o time conquistou vaga para a Sul-Americana.

