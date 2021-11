"Não fizemos uma partida equilibrada", avalia Vojvoda após derrota do Fortaleza

O Fortaleza foi derrotado por 1 a 0 pelo Corinthians, com gol de Cantillo aos 41 minutos do segundo tempo. Logo após o jogo, o técnico Juan Pablo Vojvoda analisou o desempenho da equipe em coletiva de imprensa e reconheceu a queda de produção do time nos 45 minutos finais, quando foi bastante pressionado pelos paulistas no Itaquerão-SP.

"Não fizemos uma partida equilibrada. No primeiro tempo, o Fortaleza controlou muito bem o jogo com posse de bola em determinados setores do campo. Considerou que no segundo tempo o adversário adiantou suas linhas, fez o Fortaleza retroceder. Não soubemos aproveitar os espaços que esta partida, principalmente no segundo tempo, nos proporcionava. É seguir trabalhando", comentou o treinador argentino.

O Tricolor segue na quinta posição com 48 pontos, mas viu o Corinthians, que está em sexto, encostar com 47 pontos. O Leão volta a campo na próxima quarta-feira, 10, para enfrentar o São Paulo no Castelão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags