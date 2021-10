Com gol e assistência, Lucas Lima brilha em nova chance como titular do Fortaleza

Meia volta a balançar as redes após 226 dias, marca pela primeira vez com a camisa do Tricolor e se destaca também como garçom em vitória sobre o Athletico-PR

Há pouco menos de dois meses no Pici, o meia Lucas Lima enfim desencantou e exerceu o papel de maestro esperado pelo Fortaleza ao acertar a contratação por empréstimo até dezembro. Diante do Athletico-PR, no último sábado, 23, o armador de 31 anos aproveitou a nova chance como titular da equipe em grande estilo: balançou as redes e deu assistência no triunfo por 3 a 0 no Castelão, pela Série A.

Com nove jogos disputados pelo Tricolor, o camisa 25 já atuou na Copa do Brasil deste ano pelo Palmeiras-SP, o que o torna desfalque nos compromissos do time vermelho, azul e branco no mata-mata nacional - ficou fora contra o São Paulo, nas quartas de final, e Atlético-MG, na semifinal.

Das nove vezes em que esteve em campo, seis foram como titular. Após emendar sequência na formação de Juan Pablo Vojvoda, Lucas Lima perdeu a titularidade em meio ao momento de oscilação do Leão. A última oportunidade havia sido na derrota por 3 a 0 para o Flamengo-RJ, no Gigante da Boa Vista.

Escalado contra o Furacão, o meia precisou de apenas 49 segundos para encher o pé esquerdo em chute cruzado na área para bater Bento e abrir o placar. O primeiro gol pelo Fortaleza pôs fim ao jejum do jogador, que tinha marcado pela última vez em 11 de março, ainda pelo Palmeiras-SP, na vitória por 3 a 0 sobre o São Caetano-SP, pelo Campeonato Paulista.

Lucas Lima ainda deu cruzamento na medida para Robson, de cabeça, anotar o terceiro gol do time do Pici. De acordo com o SofaScore, o apoiador deu 83 toques na bola, com 50 passes certos, quatro passes decisivos e duas grandes chances criadas. A atuação foi festeja pelo atleta e pelos companheiros em postagem nas redes sociais.

Ausente pelo regulamento, o camisa 25 será desfalque no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, contra o Galo, na próxima quarta-feira, 27, às 21h30min, no Castelão. O meia estará novamente à disposição de Vojvoda diante do América-MG, sábado, 30, às 21 horas, no Independência, em Belo Horizonte, pela 29ª rodada da Série A.

