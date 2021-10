CBF detalha tabela das rodadas 31 a 34 da Série A; veja jogos de Ceará e Fortaleza

Na última segunda-feira, 25, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) detalhou mais quatro rodadas da Série A - da 31ª à 34ª. O Clássico-Rei pelo Brasileirão está marcado para o dia 17 de novembro, às 21h30min. Além disso, o Ceará terá pela frente Athletico-PR, Sport-PE e Atlético-GO, enquanto o Fortaleza enfrentará São Paulo, RB Bragantino-SP e Palmeiras-SP.

O Vovô inicia a sequência diante do Furacão, no dia 10, fora de casa, recebe o Leão da Ilha do Retiro no dia 14, encara o Tricolor do Pici no dia 17 e visita o Dragão no dia 20.

Já o Leão mede forças com o clube do Morumbi no dia 10, visita o Massa Bruta no dia 13, enfrenta o Alvinegro de Porangabuçu no dia 17 e recebe o Palmeiras-SP no dia 20.

No primeiro turno, nesta série de jogos, o Ceará somou duas vitórias (Athletico-PR e Fortaleza) e dois empates (Sport-PE e Atlético-GO), enquanto o Fortaleza teve três triunfos (São Paulo, RB Bragantino-SP e Palmeiras-SP) e uma derrota (Ceará).

Veja os jogos do Ceará:

10/11 - Athletico-PR x Ceará - 18h30min - Arena da Baixada



14/11 - Ceará x Sport-PE - 19 horas - Arena Castelão



17/11 - Fortaleza x Ceará - 21h30min - Arena Castelão



20/11 - Atlético-GO x Ceará - 21 horas - Antônio Accioly

Veja os jogos do Fortaleza:

10/11 - Fortaleza x São Paulo - 21h30min - Arena Castelão



13/11 - RB Bragantino-SP e Fortaleza - 19 horas - Nabi Abi Chedid



17/11 - Fortaleza x Ceará - 21h30min - Arena Castelão



20/11 - Fortaleza x Palmeiras-SP - 19 horas - Arena Castelão

