CBF revisa calendário de 2021 e adia final da Série A para 9 de dezembro

Provocada por ofício da Fenapaf, mentora do futebol brasileiro decidiu não fazer adiamento de rodadas em datas Fifa, mas teve que mudar o dia da 38ª rodada da Série A devido ao remanejamento de partidas atrasadas e de uma final com dois brasileiros na Libertadores

A CBF confirmou, na noite desta sexta-feira, 1º, que a temporada 2021 do futebol brasileiro se encerrará na primeira quinzena de dezembro. A entidade publicou um calendário revisado, ajustando uma nova data para o término da Série A do Brasileiro.

Dessa forma, a CBF fará valer o acordo feito junto ao Ministério Público do Trabalho, em agosto de 2020, e homologado no Tribunal Regional do Trabalho, da 15ª Regão, que garante aos clubes e atletas um período integral de férias e uma pré-temporada adequada antes do início das competições de 2022. A revisão foi feita após reforço da Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol (Fenapaf), via ofício, para o cumprimento do que havia sido acordado.

Com isso, a CBF manteve as rodadas que pretendia adiar nas próximas duas datas Fifa, neste mês de outubro — pois contava com a possibilidade de realizar partidas até 29 de dezembro. Mesmo assim, a rodada final do Brasileirão ainda precisou mudar de data, devido a final da Libertadores contar com dois brasileiros e ao jogos de setembro que foram adiados nas datas Fifa.

A última rodada da Série A está marcada para o dia 9 de dezembro, uma quinta-feira. Já a Copa do Brasil, que encerrará o calendário, terá o jogo de ida da final no dia 12, um domingo, e a volta na quarta-feira do dia 15 de dezembro.



Confira a versão revisada do calendário o futebol brasileiro de 2021

