Lucas Crispim, do Fortaleza, aguarda resultado de exame, mas deve ser desfalque nos próximos jogos

Ala-esquerda do Fortaleza saiu de campo com 13 minutos jogados, no último sábado, com dores, aparentemente, na coxa esquerda. Apesar de ainda não saber a gravidade da lesão, internamente o camisa 10 já é tratado como desfalque para a semana

Além do ala-direita Pikachu e do atacante Robson, o Fortaleza deve perder o ala-esquerda Lucas Crispim por algumas partidas, devido lesão. O jogador deixou o gramado na partida contra o Athletico-PR, no último sábado, 23, com apenas 13 minutos jogados, após um movimento que o fez sentir dores, aparentemente, na coxa esquerda.

Crispim fez exames médicos na manhã desta segunda-feira, 25, para saber o grau da lesão e aguarda o resultado. De toda forma, o Esportes o POVO apurou que o jogador deve desfalcar o time tanto contra o Atlético-MG, na quarta-feira, na volta da semifinal da Copa do Brasil, como no sábado, contra o América-MG, pela 29ª rodada da Série A do Brasileiro.

Dessa forma, a tendência é que o Fortaleza tenha até seis baixas para enfrentar o Galo no Castelão. Além do zagueiro Marcelo Benevenuto e do meia Lucas Lima, que não podem defender o Leão na Copa do Brasil, Yago Pikachu, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, mas também lesionado no ombro, Robson, com lesão no pé direito, Tinga, que se recupera de lesão no adutor da coxa esquerda, e agora Crispim.

Titular absoluto do Fortaleza na temporada, Lucas Crispim acumula cinco gols e 11 assistências em 45 partidas disputadas.

