Fortaleza abre check-in e venda de ingressos para jogo decisivo contra o Atlético-MG

10:49 | Out. 25, 2021

Tricolor recebe o Galo no Castelão pela volta da semifinal da Copa do Brasil e pode ter até cerca de 30 mil torcedores na arquibancada, para empurrar o time

O Fortaleza abriu, na manhã desta segunda-feira, 25, o check-in para sócios-torcedores e a venda de ingressos avulsos para o jogo da volta contra o Atlético-MG, válido pela semifinal da Copa do Brasil. O duelo está marcado para o Castelão, às 21h30min de quarta-feira, 27, e a quantidade de público liberada para a decisão é de 50% da capacidade da praça esportiva.

O sistema de check-in apresenta prioridades. Conselheiros, sócios-proprietários e da modalidade Leões do Pici foram liberados para marcar lugares desde às 10h, enquanto sócios da categorias Leões de Aço aguardam para fazer o mesmo a partir das 13 horas. Associado dos demais planos só poderão fazer check-in a partir das 16 horas.

A venda online já foi iniciada, pelo site da Bilheteria Virtual, e os preços da última partida, mais baratos que nos primeiros jogos, foram mantidos, com o bilhete mais barato custando R$ 40 e o mais caro R$ 140, ambos preço de inteira.

Tanto para check-in quanto para compra de ingresso, é necessário cadastrar o cartão de vacinação digital obtido pelo ConecteSUS ou o Vacine Já. Qualquer um dos dois precisa constar as duas doses ou dose única da Jansen.

Com 50% da capacidade do Castelão liberada, o Fortaleza poderá receber até cerca de 30 mil torcedores no estádio para empurrar à equipe a uma classificação improvável, mas não impossível.



