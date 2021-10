Presidente do Corinthians admite chance de vender Éderson; Fortaleza tem interesse

Um dos principais destaques do Fortaleza na temporada 2021, o volante Éderson desperta a atenção de outras equipes no mercado da bola para o próximo ano. Detentor dos direitos do jogador de 22 anos, o Corinthians-SP admite a possibilidade de negociá-lo em definitivo, e o clube do Pici tem interesse em exercer a compra com a ajuda de investidores.

Após passagem de duas temporadas pelo Cruzeiro-MG, o meio-campista foi contratado pelo Timão em 2020 após se desvincular da Raposa. O clube paulista adquiriu 70% dos direitos econômicos de Éderson por R$ 2,6 milhões e fechou contrato até fevereiro de 2025. Sem muitas oportunidades no elenco, foi emprestado este ano para o Tricolor, que já desejava a contratação desde o ano passado.

Titular absoluto, o camisa 13 já disputou 50 partidas com a camisa do Leão e balançou as redes três vezes. Com números de destaque no Campeonato Brasileiro, Éderson chegou a ser pré-convocado para a seleção brasileira pelo técnico Tite para jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo e também é monitorado pelo Corinthians-SP.

"O treinador vem observando todos. A gente faz um acompanhamento semanal de todos os atletas que o Corinthians tem, independente de onde eles estejam. Infelizmente, agora na pandemia, poucas vezes a gente consegue mandar um observador presencialmente para um jogo, mas a gente vem acompanhando. E temos grandes exemplos, como o Éderson, que vem fazendo um excelente campeonato no Fortaleza, o Richard, no Athletico-PR, e diversos outros jogadores nossos emprestados, que podem trazer receita ou utilizar no retorno", explicou o presidente do Timão, Duílio Monteiro Alves, em entrevista ao programa Bola da Vez, da ESPN Brasil.

O rendimento em 2021, a baixa idade e a perspectiva de futura negociação fazem o Fortaleza se articular para tentar comprar Éderson, que chegou a receber sondagem do Newcastle, da Inglaterra, nos últimos dias da janela de transferências internacionais. A diretoria busca investidores que possam colaborar financeiramente na proposta, e o Timão admite a possibilidade de vendê-lo ao final do ano.

"O Éderson vem fazendo um excelente campeonato no Fortaleza, se adaptou", disse Duílio, que foi perguntado se o volante teria outro status em caso de retorno após o empréstimo. "Volta com outro status ou é uma possibilidade do Corinthians, como patrimônio do clube, de recuperar o investimento e até com lucro, já que, na primeira passagem, ele não se adaptou", finalizou.

